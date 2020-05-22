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Diyarbakır'da bayram ve kısıtlama öncesi yoğunluk

DHA

Diyarbakır'da bayram ve kısıtlama öncesi yoğunluk

<br>Ahmet ÜNNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, Ramazan Bayramı boyunca sürecek olan kısıtlama öncesi işlek caddeler alışveriş için dolup taşarken, maske kullanımı yetersiz olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle bu gece yarısı Türkiye'nin 81 ilinde 4 günlüğüne uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ve pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle Diyarbakırlılar alışveriş için sabahın erken saatlerinden itibaren dışarıya akın etti. Kentin işlek caddelerinde esnafın yanı sıra işportacılar da tezgah kurmasıyla kaldırımlarda yürümek zorlaştı. Bayram sürecince sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen, kent sakinleri bayramlar alışverişi yapmayı sürdürdü.<br>Merkez Sur ilçesindeki kentin en önemli caddelerinden olan Gazi ve Melikahmet caddeleri alışveriş yapanların akınına uğradı. Caddelerde alışveriş yapanların birçoğu maskesiz dolaşırken, sosyal mesafe kuralları da dikkate alınmadı. Kısıtlama ve bayram öncesi oluşan kalabalık esnafın yüzünü güldürdü. Gazi Caddesi'ndeki esnaf, alışveriş yoğunluğunun 1 haftadır sürdüğünü belirterek, en çok alışverişin bayram nedeniyle yapıldığını aktardı. <br>Öte yandan Gazi ve Melikahmet caddelerinde uygulama yapan polis ve zabıta ekipleri, maskesiz dolaşılmaması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-22 18:04:18<br>

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