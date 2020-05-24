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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları, bu bayrama da buruk girdi

DHA

Ahmet ÜNNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton bomba yüklü kamyonu patlatması sonucu şehit olan 16 kişinin yakınları, bir bayrama daha buruk girdi. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, bu acıyı unutmayacaklarını söyledi. Sur ilçesine bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016 tarihinde PKK´lı teröristler tarafından 15 ton bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 köylü şehit olurken, 23 kişi de yaralandı. Bu yıl da bayramı buruk geçiren Tanışıklılar, sabah saatlerinde teröre kurban verdikleri 16 yakınını...

PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları, bu bayrama da buruk girdi

<br>Ahmet ÜNNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin 15 ton bomba yüklü kamyonu patlatması sonucu şehit olan 16 kişinin yakınları, bir bayrama daha buruk girdi. Yakınlarının mezarlarını ziyaret edenler, bu acıyı unutmayacaklarını söyledi.<br>Sur ilçesine bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016 tarihinde PKK´lı teröristler tarafından 15 ton bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 köylü şehit olurken, 23 kişi de yaralandı. Bu yıl da bayramı buruk geçiren Tanışıklılar, sabah saatlerinde teröre kurban verdikleri 16 yakınını mezarları başında ziyaret etti. Mezar başında, çocuklar, gençler gözyaşı döküp, teröre lanet okudu. <br>'ONLARSIZ GEÇEN 9 HÜZÜNLÜ VE ACILI BAYRAM'<br>Terör saldırısında 2 kardeşi, amcası ve 5 kuzenini yitiren Çelebi Yaman (45), onlarsız geçen 9'uncu bayram olduğunu söyledi. Yaman, "Onlarsız geçen 9 hüzünlü ve acılı bayram. Yakınlarımızın mezarı ziyaret edip, çocuklarıyla, yeğenleriyle beraber gelip dua okuduk. Bu saldırıda kardeşlerim, amcam ve kuzenlerim şehit oldu. Bunu yapanın Allah belasını versin. Allah, PKK'nın belasını versin. Kürt halkı, PKK'nın ne olduğunu öğrenmek istiyorsa, Tanışık köyündeki 16 şehidin mezarını gelip görsünler. Katliam nasılmış görsünler. PKK, kimi katlediyor, kime hizmet veriyor, gelip görsünler" dedi. <br>'16'SI DA CANIMIZ CİĞERİMİZDİ'<br>Babası, ağabeyini ve 7 amcasını teröre kurban veren Mehmet Yaman (22) ise "Ben, babamı, ağabeyimi, amcalarımı kaybettim. 16'sı da canımız ciğerimizdi. 9 bayramdır kimsenin elini öpemiyorum, tokalaşamıyorum. 4 yıldır onlarsız bayramı geçiriyoruz. Bu acıyı unutamıyoruz. PKK ve HDP Kürt halkını savunduğunu söylüyor. Bu mezarda yatanların hepsi Kürt'tür. Bunları katlettiler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-24 11:27:41<br>

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