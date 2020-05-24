Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralandı 

<br>Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, devriye görevi yapan polis otosuna bir binadan saksı atıldı. Bir polis memuru hafif yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. <br>Olay, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 749'uncu Sokak'ta meydana geldi. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının devriye gezdiği zırhlı araca, bir binadan saksı atıldı.<br>Saksı, isabet ettiği bir polis memurunu yaraladı.<br>Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralı polis memuru, gelen ambulansta sağlık görevlilerince tedavi edildi. Saksılı saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Ahmet ÜN<br>2020-05-24 14:28:12<br>
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