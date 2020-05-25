Diyarbakır’da şiddetli yağış

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

İlkbahar mevsiminin son günlerinin yaşandığı bugünlerde Diyarbakır’da dün gece etkili olan şiddetli sağanak yağış sabah saatlerinde de devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşların evde olduğu kentte cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oluştu. Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar düştüğü kentte sağanak yağışın akşama kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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