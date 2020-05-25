'Filozof Ramazan'ın psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Filozof Ramazan'ın psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem oldu

DHA

Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)HALK arasında 'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan ve tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere İslam'ı anlatan Ramazan Böçkün, hakkında açılan dava sonrası akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle hastaneye yatırıldı. Böçkün'ün psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar bunun doğru olmadığını yazdı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere caminin tarihini ve İslam'ı gönüllü olarak anlatan 'Filozof Ramazan' lakaplı Ramazan Böçkün, hakkındaki şikayet nedeniyle 2016 yılında...

'Filozof Ramazan'ın psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem oldu

<br>Mehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)HALK arasında 'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan ve tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere İslam'ı anlatan Ramazan Böçkün, hakkında açılan dava sonrası akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle hastaneye yatırıldı. Böçkün'ün psikiyatri kliniğine yatırılması sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcılar bunun doğru olmadığını yazdı.<br>Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami'ye gelen ziyaretçilere caminin tarihini ve İslam'ı gönüllü olarak anlatan 'Filozof Ramazan' lakaplı Ramazan Böçkün, hakkındaki şikayet nedeniyle 2016 yılında gözaltına alındı. Diyarbakır 13´üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davası, psikiyatri hastanesinde tedavi edilmesi şartıyla sonuçlanan Böçkün, Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi Psikiyatri Bölümü'ne yatırıldı. Böçkün'ün, hastaneye yatırılması sosyal medyada gündeme geldi. Sosyal medyada bazı kişiler Böçkün'ün akıl hastası olmadığını savunarak, serbest bırakılmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN<br>2020-05-25 14:03:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dolu yağışı ekinlere zarar verdi
YEREL HABERLER Dolu yağışı ekinlere zarar verdi
Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin şehit ailesi ile polis ve askerlerle bayramlaştı
YEREL HABERLER Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin şehit ailesi ...
Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç kırıldı
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgara dayanamayan ağaç kırıldı
Radikal Okulları korona günlerinde bile öğrencilerini yalnız bırakmadı Öğretmen ve öğrenciler sosyal medya üzerinden bayramlaştı
YEREL HABERLER Radikal Okulları korona günlerinde bile öğrencilerini ...
Diyarbakır’da şiddetli yağış
YEREL HABERLER Diyarbakır’da şiddetli yağış
Diyarbakır'da kısıtlamanın 3'üncü günü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlamanın 3'üncü günü
Diyarbakır'da kısıtlamanın 3'üncü gününde de sessizlik hakim
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlamanın 3'üncü gününde de ...
Bayramı kana bulayacaklardı Teröristlerin asker ve polis güvenlik noktalarına düzenleyeceği saldırı, son anda önlendi Operasyonlarda 3 kilo 970 gram ağırlığında telefon düzeneğine bağlı PETN cinsi plastik patlayıcı, araç altına yerleştirilmek üzere imal edilen bomba düzeneği, konserve kutusu içinde hazırlanmış zaman ayarlı el yapımı bomba ele geçirildi Patlayıcıların bir bölümünün mezarlıklardan çıkması dikkat çekti
YEREL HABERLER Bayramı kana bulayacaklardı Teröristlerin asker ve ...
Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi
YEREL HABERLER Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları ...
Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları önlendi
YEREL HABERLER Bayramda düzenlenecek bombalı terör saldırıları ...
Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı, sürücüler zor anlar yaşadı Dolu yağışı yolları beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Diyarbakır'da sağanak yağmur sonrası dolu yağdı, ...
Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Kulp Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan şehit ve gazi ...
Diyarbakır'daki gezi otobüsüyle bayram konseri
YEREL HABERLER Diyarbakır'daki gezi otobüsüyle bayram konseri
Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmayarak bayramlarını kutladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmayarak ...
Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarının bayramını kutladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi hasta yakınlarının bayramını ...
Güzeloğlu asfalt çalışmalarının startını verdi
YEREL HABERLER Güzeloğlu asfalt çalışmalarının startını verdi
Evlat nöbetindeki ailelerden buruk bayramlaşma
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden buruk bayramlaşma
Evlat nöbetindeki ailelerden buruk bayramlaşma
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki ailelerden buruk bayramlaşma
Balkona çağırdığı torunlarına bayram şekeri attı
YEREL HABERLER Balkona çağırdığı torunlarına bayram şekeri attı
DÜ’de bayram sevinci
YEREL HABERLER DÜ’de bayram sevinci
Kısıtlamayı dinlemeyen çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker topladı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı dinlemeyen çocuklar kapı kapı dolaşıp ...
Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı atıldı: 1 polis yaralandı 
YEREL HABERLER Diyarbakır'da devriye gezen polis ekibine saksı ...
Kapı kapı dolaşıp, yüzlerce çocuğu mutlu ettiler
YEREL HABERLER Kapı kapı dolaşıp, yüzlerce çocuğu mutlu ettiler
Diyarbakır'da kısıtlama süresince 100 otobüs hizmet verecek
YEREL HABERLER Diyarbakır'da kısıtlama süresince 100 otobüs hizmet ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X