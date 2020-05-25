Silvan’da şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ve ağaçlar devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ile ağaçlar şiddetli yağış ve rüzgara dayanamayarak kökünden sökülüp devrildi. İlçeye bağlı Boyunlu kırsal mahallede bir vatandaşa ait evin duvarları yıkılıp bahçesindeki ağaçlar kökünden söküldü. Tehlike oluşturan bir çok dal ise vatandaşlar tarafından budandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.