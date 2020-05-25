Çınar'da metruk eve yıldırım düştü

Sakarya'da alkollü araç kullanan ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücüye ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde metruk bir eve yıldırım düştü. Evin damı çökerken, bölgede kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesinde akşam saatlerinde metruk bir evin damına yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu evin damı çökerken, çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi. Mahallede oturan vatandaşlar, yıldırım düşmesi sonucu metruk evin damının çöktüğünü belirtti. Vatandaşlar, patlama sesi nedeni ile ilk başta korktukları ardından dışarı çıktıklarında evin damına yıldırım düştüğünü anladıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.