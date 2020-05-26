<br>Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'nın Ramazan Bayramı'nda güvenlik noktalarına yönelik saldırılarda kullanacağı bombaların ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır <br>2020-05-26 14:15:40<br>
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