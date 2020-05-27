Patenli gençlerin yolda karpuzla tehlikeli hareketleri

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<br>Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da patenli gençlerin ellerindeki karpuzu birbirlerine atarak yolda ilerlemeleri cep telefonu kamerası ile görüntülendi.<br>Yenişehir ilçesindeki Ofis Altgeçidi'nde patenli iki gencin ellerindeki karpuzu birbirlerine atarak ilerlemeleri cep telefonu ile görüntülendi. Rahat tavırlarıyla karpuzu birbirlerine atan gençler trafikte tehlike oluştururken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki çekti.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL<br>2020-05-27 11:45:29<br>

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