Büyükşehir Belediyesinden çocuklara resim etkinliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid19) salgını kapsamında belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklara yönelik açık havada, resim, bulmaca ile okuma etkinliği düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, korona virüs (Covid19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenledi. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı açık havada yapılan etkinlikte çocuklar, resim çizdi, hikaye kitapları okudu ve bulmaca çözdü. Etkinlik sayesinde çocuklar hem eğlendi hem stres attı hem de bilgilerini pekiştirme fırsatı yakaladı. Kreş hizmetlerinde görev yapan öğretmenlerin gözetiminde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, oldukça neşeli dakikalar geçirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, belirli gün ve saatlerde sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

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