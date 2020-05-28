Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği baraj suyunda boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Bismil ilçesi Kavuşak köyüne bağlı Şahinli mezrasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte baraj suyu alanına gelen Emre Üzüm (16), serinlemek için suya girdi. Üzüm’ün suda çırpındığını gören arkadaşları yardım etmeye çalıştı. Arkadaşları ve ailesinin yardım etmesiyle Üzüm, sudan çıkarıldı. Yakınları tarafından özel araçla Bismil Devlet Hastanesine aldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savcılığın yaptığı ön otopsiden sonra Üzüm’ün cansız bedeni ailesine teslim edildi.

Üzüm gözyaşları arasında defnedilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.