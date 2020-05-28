Başkan Gezer esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gezer esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

İHA

AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Başkan Gezer esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.
AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Gezer, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile maddi olarak zor günler geçiren esnafı yalnız bırakmadı. Başkan Gezer, beraberinde AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile birlikte Kaynartepe Mahallesinde bulunan Gürsel Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Esnafın sorun ve sıkıntılarını dinleyen Gezer, vatandaşların da taleplerini not aldı.
Ziyaretleri ile ilgili konuşan Başkan Gezer, halkla her zaman iç içe olduklarını söyledi. Başkan Gezer, “Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ile birlikte esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledik. AK Parti hükümeti her zaman milletin yanındadır. İnşallah en kısa zamanda bu korona virüs belasından da kurtularak eski güzel günlerimize döneriz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye koronavirüs bulaştırdı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 18 kişiye ...
HDP önündeki eylemde 269'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 269'uncu gün
HDP önündeki eylemde 269'uncu gün
YEREL HABERLER HDP önündeki eylemde 269'uncu gün
Bağlarda yol yapım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Bağlarda yol yapım çalışmaları devam ediyor
Diyarbakır’da 'cuma namazı' hazırlığı Tarihi Ulu Cami'nin namaz kılınacak avlusu dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 'cuma namazı' hazırlığı Tarihi Ulu ...
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 269'uncu gününde Oğlu teröristler tarafından dağa kaçırılan Süleyman Aydın: "Biz eylemimizde kararlıyız ve gerekirse çocuklarımız için ölmeye razıyız"
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 269'uncu ...
Vinçten düşüp yaralanan işçilerden biri hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Vinçten düşüp yaralanan işçilerden biri hayatını ...
(Görüntülü)Diyarbakır'da vince bağlı iskeleden düşen 2 işçiden 1'i öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü)Diyarbakır'da vince bağlı iskeleden düşen ...
Kızılay Sur Şubesinden vatandaşlara maske
YEREL HABERLER Kızılay Sur Şubesinden vatandaşlara maske
Diyarbakır'da akraba işçiler iskeleden düştü: 1 ölü , 1 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da akraba işçiler iskeleden düştü: 1 ölü , ...
Serinlemek için girdiği baraj suyunda boğularak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Serinlemek için girdiği baraj suyunda boğularak ...
Hırsızlar kısıtlama gününde girdikleri büfede kahve içip 6 bin lira ile kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Hırsızlar kısıtlama gününde girdikleri büfede kahve ...
Diyarbakır’da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da inşaattan düşen 2 işçi yaralandı
Kaymakam Beşikci minik Yusuf’a umut oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Beşikci minik Yusuf’a umut oldu
Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye korona virüs bulaştırdı
YEREL HABERLER Kısıtlamaya rağmen bayramlaşmaya gitti, 13 kişiye ...
Çocuklar Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliğiyle eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar Büyükşehir Belediyesinin spor etkinliğiyle ...
Büyükşehir Belediyesinden çocuklara resim etkinliği
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden çocuklara resim etkinliği
Başkan Beyoğlu, bayram sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Beyoğlu, bayram sonrası esnaf ve vatandaşlarla ...
HDP önündeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na, 'Demirtaş' tepkisi
YEREL HABERLER HDP önündeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na, 'Demirtaş' ...
Cuma namazı cami avlusu ve belirlenen alanlarda kılınacak Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan camiler 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacak Cami avluları belirlenen noktalarda yapılacak ibadette cemaat kendi seccadelerini getirecek 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altı vatandaşlar ve maskesiz gelenler, alanlara alınmayacak
YEREL HABERLER Cuma namazı cami avlusu ve belirlenen alanlarda ...
Kısıtlamaya ara verilmesi ile dışarı çıkan çocuklara spor malzemesi hediyesi
YEREL HABERLER Kısıtlamaya ara verilmesi ile dışarı çıkan çocuklara ...
Diyarbakır'ın fethinin 1381'inci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın fethinin 1381'inci yıl dönümü kutlandı
Diyarbakır'ın fethinin 1381'inci yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın fethinin 1381'inci yıl dönümü kutlandı
Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümü 27 sahabenin bulunduğu camide kutlandı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu: "Diyarbakır, İslam'ın bayrak şehirlerinden birisi olmuştur"
YEREL HABERLER Diyarbakır'ın fethinin yıl dönümü 27 sahabenin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X