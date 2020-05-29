Diyarbakır'da 7 katlı binanın kolonları çatlayınca yanındaki 2 bina ile boşaltıldı

<br>Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da 7 katlı bir bina taşıyıcı kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle bitişiğindeki iki bina ile birlikte tedbir amaçlı boşaltıldı.<br>Kayapınar ilçesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerindeki 7 katlı Yaşa Apartmanı sakinleri, binanın taşıyıcı kolonlarındaki çatlakları fark edince polis ve AFAD ekiplerine haber verdi. AFAD ekipleri binanın 6 kolonunda çatlaklar tespit etti. Çökme tehlikesi üzerine 1994 yılında yapılan 23 daireli Yaşa Apartmanı ve bitişiğindeki 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ve zabıta ekipleri, caddeyi ve bir sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.<br>Apartmanın 5´inci katında oturan Tahir Erkiz, bir bina sakininin su sızıntısı şüphesiyle bodrum katına indiğinde kolonların çatladığını fark ettiğini belirterek, "Bunun üzerine belediyeye ve AFAD'a haber vermişler. Bizden binayı boşaltmamızı istediler. Binayla ilgili ne yapılacağını bilmiyorum. Gece yarısı çoluk çocuğuyla dışarıda kalanlar oldu" dedi.<br>Binanın akibeti hakkında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediye ve AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından karar verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN<br>2020-05-29 00:49:29<br>

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