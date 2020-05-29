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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar’da sosyal mesafeli cuma namazı

İHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 28 farklı nokta ve parkta cuma namazı kılındı. AK Partili Bağlar Belediyesi sosyal mesafe ve temizlik önlemlerini alarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

Bağlar’da sosyal mesafeli cuma namazı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 28 farklı nokta ve parkta cuma namazı kılındı. AK Partili Bağlar Belediyesi sosyal mesafe ve temizlik önlemlerini alarak vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.
Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle mart ayından bu yana camilerde kılınmayan cuma namazı uzun bir aradan sonra tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da belirlenen noktalarda eda edildi. Geçtiğimiz günlerde camilerin iç ve dış taraflarını dezenfekte ederek temizleyen Bağlar Belediyesi, bu kez hummalı bir çalışma ile namazın kılındığı 28 farklı nokta ve parkı namaz için hazır hale getirdi. Temizlik çalışması yapılan alanlarda sosyal mesafeye uygun bölgeler oluşturuldu. Namaz kılmaya gelen vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak ücretsiz maske dağıtıldı. Sabah saatlerinde başlayan tedbirler ve hizmetler, namaz sonrasına kadar devam etti. Vatandaşlar, park ve açık alanların yanı sıra Bağlar Belediyesi binalarına ait açık yeşil alanlarda da cuma namazı kıldı.
AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, cuma namazını kentin en büyük parkı ve halka açık sosyal alanı olan Nevruz Parkında vatandaşlarla birlikte eda etti. Namazdan önce vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyoğlu, vatandaşların sağlıklı ortamda ibadet etmesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Hayatın tedbirler ışığında normale dönmeye başladığını belirten Başkan Beyoğlu, "Türkiye'miz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı, güçlü ve başarılı şekilde mücadele vererek dünyayı kasıp kavuran salgına karşı bugün tüm dünyada örnek gösteriliyor. Hükümetimiz, tedbirleri ödün vermeden ve yeni kararlar alarak devam ettirirken, bir yandan da hayatı normalleştirmeye yönelik adımlar atılıyor. Milletimiz hasret kaldığı cuma namazına kavuştu. Bundan dolayı hepimiz çok mutluyuz. Belediye olarak gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşlarımızın sağlıklı koşullarda ibadetlerini yerine getirmelerine yardımcı olduk" dedi.

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