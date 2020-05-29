Silvan'da sosyal mesafeli cuma namazı

'O günler çok özlendi'

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde normalleşme süreci kapsamında sosyal mesafeli cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart'tan itibaren camilerde namaz kılmak yasaklanmıştı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kuralına uygun olarak 11 buçuk metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Silvan ilçesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan Selahattini Eyyubi Camii avlusuna tek giriş alınırken, el dezenfektanı, maske ve seccade dağıtıldı.

Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu, "Allah'a şükürler olsun. Bugün çok güzel bir gün. Uzun bir aradan sonra kıldığımız cuma namazına kavuştuk. Vatandaşımız duyarlı. Sosyal mesafeye uyarak, maskelerini takarak namazını kıldı" dedi.

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