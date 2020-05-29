Bismil’de sosyal mesafeli cuma namazı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde vatandaşlar, aylar sonra açılan camilerde sosyal mesafe kuralına uyarak cuma namazını kıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Martta camiler ibadete kapatılmıştı. Normalleşme süreci kapsamında bugün tekrar açılan camilerde vatandaşlar, maskelerini takarak sosyal mesafe kuralına uyup namazlarını eda etti. İlçede kaymakamlığın ve müftülüğün belirlediği 7 farklı noktada vatandaşlar namaza saatler kala geldi. Görevliler tarafından namaz için gelenlere dezenfekte ve maske verilerek seccade getirmeyenlere de tek kullanımlık seccadelere dağıtıldı.

Cuma namazı öncesinde müftülük ve belediye ekiplerince namazın kılınacağı yerlerde sosyal mesafe kuralına uygun hat ve şeritler çekildi. Günler sonra camiye gelen vatandaşlar, çok mutlu olduklarını ve camileri özlediklerini kaydederek tedbirlere uyduklarını belirtti.

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