Başkan Beyoğlu Kızılay’a kan bağışında bulundu

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde önemli bir sorumluluk üstlenen ve kan stoku azalmaya başladığı için kan bağışı çağrısında bulunan Kızılay, Diyarbakır’da önemli işlek noktalarda faaliyet gösteren gezici kan bağışlama araçları aracılığı ile vatandaşlara ulaşıyor. Ramazan ayında Bağlar Belediyesi personeli Kızılay’a kan bağışında bulunarak takdir toplamıştı. Bu kez Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu kan bağışında bulunarak örnek oldu.

Kızılay’a kan bağışında bulunmanın hem milli hem de insani bir görev olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, “Yeni tip korona virüs sürecinde çok önemli bir sorumluluk üstlenen Kızılay’ımızın çağrısı üzerine kan bağışında bulunduk. Kan bağışında bulunmak hem insani hem milli bir sorumluluktur. Kan ihtiyacı olan insanlar en yakınlarımız olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz” dedi.

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