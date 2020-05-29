DTSO’dan kamu bankalarına teşekkür ziyareti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri, kamu bankalarının bölge müdürlerini ziyaret etti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane ve Yönetim Kurulu üyeleri, kamu bankalarının bölge müdürleri teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Mehmet Kaya, ticari yaşamın yanı sıra yerel ve ulusal kalkınmada finansa erişimin oldukça önemli dinamiklerinden olan bankacılık sektörünün kriz dönemlerinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerinin önemli olduğunu söyledi. Kaya, "Korona virüs salgınının gündeme geldiği ilk günden itibaren uygulamaya konulan tedbirler özel sektörü çok ciddi finansal krizlerle yüz yüze bırakırken bankalarının çözümden yanan tavır sergilemeleri son derece önem kazanmıştır. Bu süreçte Diyarbakır’da bulunan kamu bankalarının her türlü özveriyi göstererek, iş camiasının kamu bankalarından kesintisiz hizmet alabilmeleri kentimiz ekonomisinin canlı tutulmasında son derece önemli rol oynamıştır. Oldukça zor bir dönemde kamu bankalarının her türlü riske katlanarak vatandaşın hizmetlere erişiminde mesai mefhumu gözetmeden çalışmaları takdire şayandır. Kamu bankalarının üretimden ve ticari yaşamın canlı tutulmasından yana tavır sergilemeleri, hizmetlerin aksatılmadan sürdürülmesinde gösterdikleri çaba iş camiası için büyük bir takdirle karşılanmış, biz iş camiası temsilcilerini de ziyadesiyle menün etmiştir. Kamu bankalarının kesintisiz hizmet vermelerinde emekleri geçen başta bölge müdürlerimiz olmak üzere tüm banka yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

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