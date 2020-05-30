Polis, çocuklar suya girmesin diye 24 saat nöbet tutuyor

<br>Selim KAYANurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı çocukların yaz aylarının gelmesiyle birlikte başta Anzele suyu olmak üzere park ve bahçelerde suya girmesini önlemek amacıyla park polisleri görevlendirildi. Polisler, çocukların suya girmesi muhtemel bölgelerde 24 saat nöbet tutuyor.<br>Diyarbakır'da, yaz aylarında çocukların bir arada yüzdüğü Anzele suyuna girmek bu yıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği ve 'Cüzzamlı hastaların suya girerek iyileştiği balıklı göl' olarak yazdığı Anzele suyu, Diyarbakır'ın tarihi varlıkları arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, çocukların suya girmelerini önlemek amacıyla belediye görevlileri ile mobil park polisleri, su kenarında 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.<br>'MÜSAADE ETMİYORUZ'<br>Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 1'inci Bölge Sur Alan Koruma Sorumlusu Ziraat Mühendisi Mihrac Öztürk, çocukların olası bir bulaşıcı hastalıkla karşı karşıya kalmamaları için havuzlarda yüzmenin yasaklandığını ifade ederek, "Geçen yıl bu tarihlerde burası cıvıl cıvıldı. Çocuklar gelip burada yüzüyorlardı. Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar var. Çocuklar da burada serinliyorlardı. Bu yıl ise koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklara müsaade etmiyoruz. İnşallah bu hastalık bir an önce bitecek. Biz de bütün vatandaşlarımız da rahat bir nefes alır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYANurettin FİDANCAN <br>2020-05-30 10:07:43<br>

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