Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis yaralı

<br>Selim KAYANurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARAKIR'da, kimliği belirsiz bir kişi, kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere tabancayla ateş açıp, kaçtı. 1 polis memurunu yaralayan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.<br>Olay, öğleden sonra, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 718 Sokak'ta meydana geldi. Devriye gezen polis ekibi, belinde tabanca ile yürüyen kimliği belirsiz kişiyi, kimlik kontrolü için durdurmak istedi. Ancak şüpheli şahıs, belindeki tabancayı çekip, polislere ateş açtı. Kurşunlardan birinin isabet ettiği polis memuru yaralanırken, saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.<br>Yaralı polis memuru, arkadaşları tarafından yakında bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Polis memuru tedaviye alınırken, kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-30 16:33:00<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.