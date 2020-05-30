Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (3)

<br>VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI<br>Diyarbakır Valiliği, polis memuru Atakan Arslan'ın 'dur' ihtarında bulunulan A.P. tarafından şehit edildiği saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:<br>"İlimiz Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, polis ekibimizin durumundan şüphelenilen 3 şahsa kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan meslektaşımıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."<br>Polis memurunu şehit eden saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerince başlatılan hava destekli operasyon sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN<br>2020-05-30 17:42:46<br>

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