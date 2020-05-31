Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (5)

<br>2 ŞÜPHELİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR<br>Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve A.P.'nın tabancayla açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olmasına yol açan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyon gece boyu sürdü. Polis ekipleri, şüphelilerin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şilbe Mahallesi'ndeki mezarlıkta görüldükleri ihbarıyla harekete geçti. Mezarlık ve çevresine düzenlenen hava destekli operasyonda şüphelilerden F.A. (20) ve M.A. (23) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, A.P.'nin yakalanması için de operasyonun sürdüğü ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU<br>2020-05-31 01:29:22<br>
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