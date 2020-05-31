Büyükşehir Belediyesi kazalara neden olan kavşakta çalışma başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, General Galip Deniz Kışlası karşısında bulunan ve trafik kazalarının yaşandığı kavşakta çalışma başlattı.

Havaların ısınmasıyla birlikte birçok noktada alt yapı, bakım ve onarım çalışmalarına başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Elazığ Caddesi ile Şehit Polis Mücahit Erbaş Üst Geçidi arasında yer alan ve General Galip Deniz Kışlası karşısında bulunan kavşakta çalışma başlattı. Turgut Özal Bulvarında yapılan asfalt çalışmasının devamı olan çalışma kapsamında birçok trafik kazasının yaşandığı kavşakta refüj daraltma, kaldırım ve sıcak asfalt serme çalışması yapılacak.

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