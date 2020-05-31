Diyarbakır'da, polis memurunu şehit eden zanlı teslim oldu (2)

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<br>SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI<br>Diyarbakır'da, dün 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden ve gözaltına alınan M.E.C. (25) ile F.A. (20) ve M.A.'nın (23) emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin 'kasten yaralama', 'gasp', 'hırsızlık', 'uyuşturucu madde bulundurma', 'resmi belgede sahtecilik', 'ateşli silah ve bıçak bulundurma' gibi çok sayıda suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır <br>2020-05-31 15:35:26<br>

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