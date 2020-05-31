Mavi Marmara şehitleri, Diyarbakır'da anıldı

<br>Selim KAYAMehmet Mucahit CEYLAN/ DİYARBAKIR, (DHA)GAZZE'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan 10 kişi, nin 10'uncu yılda Diyarbakır'da anıldı.<br>Gazze'ye insani yardım götürürken 31 Mayıs 2010'da İsrail'in düzenlediği saldırıda Mavi Marmara gemisinde şehit olanlar Diyarbakır'da anıldı. Saldırıda şehit olan Diyarbakırlı Ali Haydar Bengi adına Sur ilçesinde kurulan Şehid Ali Haydar Bengi Derneği'nce (AYDER) saldırının yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Dernek yönetim kurulu üyesi Ömer Aytaş, İsrail'in bir terör devleti olduğuna vurgu yaparak, Mavi Marmara şehitlerini ve Ali Haydar Bengi'yi şahadetlerinin 10'uncu yılında hasret, minnet ve özlemle andıklarını kaydetti. Gazze'ye yardım yolculuğunda 36 ülkeden ve her inançtan insanların olduğuna dikkat çeken Ömer Aytaş, "10 insani yardım gönüllüsünün şehit edildiği, onlarcasının yaralandığı, alıkonulduğu, işkence gördüğü, gasp edildiği Mavi Marmara saldırısının 10'uncu yıl dönümünde özgür Kudüs mücadelemiz, kutlu bir sefer hüviyeti kazanarak bugün tüm dünyaya yayılmıştır" dedi.<br>'İSRAİL AKDENİZ'DEKİ EMELLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR'<br>Gazze'de ablukanın hala devam ettiğini ifade eden Aytaş, "Akdeniz´de ve dolayısıyla Gazze kıyılarında bulunan doğal gaz rezervleri bu ablukayı şiddetli hale getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. İsrail´in ilişkileri normale dönüştürerek Akdeniz ve Türkiye üzerinden emellerini gerçekleştirmek istediğini de bilmekteyiz. Bu kirli siyonist emellere son verilmeden, Gazze halkının sağlık, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacağı serbest dolaşım imkanları sağlanmadan, dışarıdan kara ve deniz yoluyla yardımların Gazze´ye ulaşımı açık hale gelmeden, yani abluka tamamıyla kalkmadan Mavi Marmara kutlu seferinin amacına tam da ulaştığını söyleyemeyiz. Bununla beraber, Mavi Marmara ruhu, İsrail´in unutturma ve dezenformasyon çabalarına rağmen adaletin, barışın ve özgürlüğün sembolü olmuştur. Bu kutlu seferle Türkiye ile Filistin arasında sağlam ve yıkılmaz bir köprünün var olduğuna, Selahaddini Eyyubi´den sonra bu bağın daha da güçlendiğine tüm dünya Müslümanları şahit olmuştur. Adeta Ayasofya´dan Mescid-i Aksa´ya giden hayırlı bir yolun kapısı sonuna kadar aralanmıştır" diye konuştu.<br>31 Mayıs 2010'da Mavi Marmara saldırısında aralarında Diyarbakırlı Ali haydar Bengi'nin de bulunduğu 9 aktivist şehit oldu. Ağır yaralanan Uğur Süleyman Söylemez ise 4 yıl komada kaldıktan sonra 2014'ün Mayıs ayında yaşamını yitirdi.<br>DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Mehmet Mucahit CEYLAN<br>2020-05-31 17:06:03<br>

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