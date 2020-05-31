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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzol: "Zalim Amerika'yı mazlumların ahı yakacak"

İHA

Araştırmacı yazar Ramazan İzol, siyahi Amerikalının gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesi olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zalim Amerika'yı mazlumların ahı yakacak" dedi.

İzol: "Zalim Amerika'yı mazlumların ahı yakacak"

Araştırmacı yazar Ramazan İzol, siyahi Amerikalının gözaltına alınırken polis tarafından öldürülmesi olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zalim Amerika'yı mazlumların ahı yakacak" dedi.

Devletin Derin Aklı kitabının yazarı, kanaat önderi, araştırmacı yazar Ramazan İzol, Amerika’da cereyan eden olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. İzol, “Bilindiği üzere ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, George Floyd isimli siyahi Amerikalı erkeğin öldürülmesi ile ilgili olarak dört polis memuru meslekten ihraç edildi. Floyd'un öldürülmesi sonrası kentte geniş çaplı protestolar düzenlenmeye başladı. Polisle göstericiler çatışmıştı.46 yaşındaki Floyd'un son anları, gözaltına şahit olan bir görgü tanığı tarafından cep telefonu ile kaydedilmiş ve sosyal medyada yayınlanmıştı. 10 dakikalık videoda, gözaltına alınırken yere yatırılan ve boynuna basılan George Floyd polis memuruna ‘Nefes alamıyorum’ diyordu. Görülüyor ki Amerika'da siyah olmak, ölüm cezası ile eş anlamlı şeklinde algılanıyor. Beş dakika süresince beyaz bir polis memurunun, siyah bir adamın boynuna ayağı ile basışını birlikte izledik. Düşünün beş dakika boyunca bir insan size yardım çağrısında bulunuyor, dili, dini rengi ne olursa olsun bir insan sana yardım çağrısı yapıyorsa ona yardım etmelisin” dedi.

“Amerika’nın sonu geliyor"
Minneapolis'te yaşananların akıllara 2014'te New York'ta bir başka siyah erkek Eric Garner'ın başına gelenleri hatırlattığını aktaran İzol, "43 yaşındaki silahsız Erik Garner da kaçak sigara sattığı şüphesiyle gözaltına alınmış ve öldürülmüştü. O zamanda polisler Garner'in üzerine çullanmış boğazını sıkmıştı. Garner'ın son sözleri ‘Nefes alamıyorum’ olmuştu. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine ABD'de geniş katılımla günlerce süren eylemler yapılmıştı. Onun ölümü ile ‘siyahların hayatı değerlidir’ kampanyası başlamıştı. Trump yönetiminin korona ile mücadele konusundaki icraatı ve yaklaşımına yönelik eleştiriler de çığ gibi büyüyor. ABD'de korona salgını yüzünden 10 binlerce insan hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi koronaya yakalanmış bulunuyor. Buna rağmen ABD Başkanı Donald Trump yönetimi korona salgını ile mücadele konusunda başarısız kalmış bulunuyor. Amerika 400 yıl önce Angola’dan tutsak olarak getirilen Afrikalılar koloni döneminde Virginia’ya ayak basmışlardı. İşte bu Afrikalılar Amerika’da iki yüz yıldan uzun süre ayakta kalan kölelik kurumunun başlangıcı sayılmıştı. Görülüyor ki 2020 yılında Amerika halen daha siyahlara yönelik kölelik durumunu devam ettirmek istiyor. Bilinmesini isterim ki Amerika bu yaptıklarının bedelini çok ağır ödeyecektir. Şu an Amerika'da dili, dini, rengi farklı milyonlarca insan sokaklara dökülmüş ve bir kişinin ölümü sebebiyle Amerikan hükümetini sorumlu tutmaktadır. Bu protestolar Amerika'nın sonunu getirecektir ve unutmamak gerekir ki, yakarsa zalimleri mazlumların ahı yakar, yakarsa Amerika'yı siyahilerin ahı yakar. Zalim Amerika’yı mazlumların ahı yakacak” diye konuştu.

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