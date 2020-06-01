55 kişi korona virüse yakalandı, mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir mahallede 55 kişide korona virüs tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından mahalle karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi. Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 54 kişide daha korona virüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

Mahallerinin etrafında güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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