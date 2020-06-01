Diyarbakır Ninova Park AVM yönetimi alınan tedbirleri açıkladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Diyarbakır'da Ninova Park AVM korona virüs nedeniyle bugün kapıları açarken, Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kenan Çetin, tedbirlerin en seviyede alınarak AVM’yi açtıklarını belirterek, vatandaşların sağlığının kendileri için öncelikleri olduğunu ve bunun için tedbirleri en üst seviyede aldıklarını söyledi.

Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadelede hayata geçirilen normalleşme adımları kapsamında, 19 Mart 2020 tarihinde geçici olarak kapanma kararı alması sonrası bugün itibariyle kapılarını tekrardan açan Ninova Park Alışveriş Merkezi yönetimi alınan tedbirlerle ilgili açıklamada bulundu.



“Bütün tedbirleri en üst seviyede aldık”

Bugün itibariyle alışveriş merkezlerini açtıklarını belirten Ninova Park Alışveriş Merkezi Genel Müdürü Kenan Çetin, “AVM’de 19 Mart itibariyle çalışmalarımızı pandemiden dolayı durdurmuştuk. Süreç içerisinde bu süreci avantaja çevirmek için bütün tedbirlerimizi aldık. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 11 Mayıs’ta AVM’lerin açılması talimatı vermesi sonrası bizler AVM’yi açmayarak tedbirlerimizi daha da sıkılaştırıp bugün itibariyle açtık” dedi.



“Ziyaretçilerimizin ateşleri ölçülüp içeri alınıyor”

İçişleri Bakanlığının açıkladığı genelge doğrultusunda bütün tedbirleri alarak alışveriş merkezini açtıklarını belirten Çetin, ”Aldığımız tedbirlerin başında kurmuş olduğumuz bir istem bulunmaktadır. Kurduğumuz sistemle maskesiz giriş yapan kişilerin girişlerine izin verilmiyor. Maskeli olan ve ateşleri otomatik olarak ölçülen ziyaretçilerimiz içeri alınıyor. Aksi halde maskesiz olanlar asla içeri alınmıyor. Ateşi belirlenen düzeyin üzerinde olan ziyaretçilerimiz ise içeri alınmayarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Ayrıca alışveriş merkezimizde havalandırma siteminde asla klima kullanılmıyor. Havalandırma tamamen temiz havanın girişi ve kirlinin havanın dışarı verilmesi ile yapılıyor. Alışveriş merkezimizde bulunan yiyecek ve içecek bölümlerinde ise masalar arasında yer yer 2 metreye kadar bir mesafe alınarak konumlandırmıştır. Sosyal mesafe kurulları en üst seviyede uygulandığı AVM’mizde vatandaşların rahatlıkla ulaşabileceği dezenfekte kabinleri konulmuştur. Şimdiden bütün ziyaretçilerimize hayırlı alışverişler ve sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.