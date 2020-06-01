Bağlar Belediyesinin kadın çalışanları kan bağışında bulundu

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kan stoku azalan Kızılay'a destek vermeye devam ediyor.

Bağlar İlçe Belediyesi, korona virüs (Covid19) ile mücadelede kan stoku azalan Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek olmaya devam ediyor. Zabıta ve gıda denetim ekibinden sonra Kadın ve Aile Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın çalışanlar da gezici kan aracına gelerek kan bağışında bulundu. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise geçen hafta kan bağışında bulunarak örnek davranış sergilemişti. Kızılay yetkilileri örnek davranışından dolayı Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

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