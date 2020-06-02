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'Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlıklı insanlardan farkı yok, dışlanmamalı'

DHA

Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsü atlatmış insanların sağlıklı insanlardan farksız olduğunu belirterek, bu kişilere karşı dışlayıcı davranılmaması gerektiğini söyledi. Tekin, "Bu kişilere karşı dışlanma, uzak durma ya da geri durma gibi bir durum olmamalı" dedi. Dünyada ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs, toplumda salgına yakalanan ve iyileşen kişilere karşı olumsuz önyargıların ortaya çıkmasına...

'Koronavirüsü atlatmış kişilerin sağlıklı insanlardan farkı yok, dışlanmamalı'

<br>Mehmet Mucahit CEYLANSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsü atlatmış insanların sağlıklı insanlardan farksız olduğunu belirterek, bu kişilere karşı dışlayıcı davranılmaması gerektiğini söyledi. Tekin, "Bu kişilere karşı dışlanma, uzak durma ya da geri durma gibi bir durum olmamalı" dedi.<br>Dünyada ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs, toplumda salgına yakalanan ve iyileşen kişilere karşı olumsuz önyargıların ortaya çıkmasına neden oldu. Genelde dışlayıcı bir tutumun olduğu durumla ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, iyileşen herkesin, normal sağlıklı insanlardan bir farkının olmadığını söyledi. Tekin, "Bu kişilere karşı dışlanma ya da uzak durma gibi bir durum olmamalı" dedi.<br>'KALICI BİR HASTALIK BIRAKMIYOR'<br>Koronavirüsün kalıcı bir hastalık bırakmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Tekin, "Normal vatandaşlarımız birbirlerine karşı nasıl sosyal mesafeyi koruyarak davranıyorsa, bu hastalığı atlatmış kişilerle de normal bir insan gibi her türlü iletişim halinde bulunabiliriz, işlerimizi devam ettirebiliriz ve hiçbir şekilde dışlama ya da geri durma gibi bir durum söz konusu olmamalıdır. Nasıl ki bir gribi geçiriyorsak, iyileşiyorsak ve normal hayatımıza devam ediyorsak Covid-19'dan iyileştikten sonra normal hayatımıza devam ediyoruz. Kesinlikle kalıcı bir hastalık bırakmadığı için kaldığımız yerden hayatımıza devam ediyoruz. Normal bir insan gibi davranmalı bu şekilde devam etmeliyiz" diye konuştu.<br>'KORONAVİRÜS ŞÜPHESİ OLANLAR HASTANEYE BAŞVURMAKTAN ÇEKİNİYOR'<br>Koronavirüs şüphesi olan birçok kişinin bu önyargıdan kaynaklı olarak hastaneye başvurmaktan çekindiğine dikkat çeken Prof. Dr. Recep Tekin, şunları söyledi:<br>"Bu tür kişilerin bu hastalığın kalıcı olmadığını bilmesi, korkmaması ve endişe etmemesi gerekiyor. Koronavirüs tedavisi ortalama 5 gün sürüyor. 14 günlük karantina sürecinin tamamlanmasının ardından tedavi bitiyor. Bu hastalığı atlatan kişinin normal diğer insanlardan bir farkı kalmıyor. Şu an toplumda koronavirüs şüphesi yahut başka hastalığı olup hastaneye başvurmayan bir sürü insanımız var. Çünkü bir çekingenlik, bir korkuları var. Bu insanlarla oturup kalkabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, normal birliktelik yaşayabilirsiniz. Çünkü bu hastalık kalıcı bir hastalık değil. Normal mevsimsel grip gibi hastalığı bulaştırıyor, hastalık oluşuyor ve sonra iyileşerek normal hayatınıza devam ediyorsunuz. Aynı şekilde Covid-19 bulaşan kişiler, tedavi olduktan ortalama 14 gün sonra hiçbir şekilde hastalıkla herhangi bir teması kalmıyor. O yüzden bizim toplumumuzun bundan korkmasına gerek yok. Kalıcı bir hastalık değildir. Bu tür kişilerin bu hastalığın kalıcı olmadığını bilmesi, korkmaması, endişe etmemesi ve en kısa sürede en yakın sağlık merkezine başvurup bu konuda gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Aksi halde hastalık ilerlerse eğer, hem tedavisi hem de oluşacak hasarlar daha fazla olacaktır. Zorlaşacağı için bu kişilerin tedavide gecikmesi, kendilerine daha büyük zarar verecektir."DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA<br>2020-06-02 09:15:21<br>

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