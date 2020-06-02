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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Beşikci’den korona virüs denetimi

İHA

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, restoran kafe gibi iş yerlerini ziyaret ederek kurallara uyulmasını istedi.

Kaymakam Beşikci’den korona virüs denetimi

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında lokanta, restoran kafe gibi iş yerlerini ziyaret ederek kurallara uyulmasını istedi.
Kaymakam Beşikci, ilçede korona virüs tedbirlerine yönelik yaptığı denetlemelerde özellikle vatandaşların yoğun alışverişte bulunduğu ekmek fırınları, market, manav, kafe ve kıraathaneler ile lokantaları denetleyerek, çalışanların ve vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması yönünde bilgilendirme yapıp maskesi olmayan vatandaşlara hijyen paketi ve maske dağıttı.
Denetimlerle ilgili konuşan Kaymakam Beşikci, korona virüs tedbirleri kapsamında ilçede İçişleri Bakanlığı genelgelerine göre önlemleri arttırdıklarını söyledi. Kaymakam Beşikci, “Hem sosyal mesafenin korunması hem de vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde alışveriş yaparken, sağlığının kontrol altında tutulması açısından alınan tüm tedbirleri uyguluyoruz. Öncelikle alınan her türlü tedbir, toplum sağlığı içindir. Bu noktada önlemlere hassasiyet gösteren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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