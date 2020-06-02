Diyarbakır'da 4 katlı apartman, karantinaya alındı

<br>Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR'da 6 kişilik ailede koronavirüs tespit edilmesi üzerine oturdukları 4 katlı apartman, karantinaya alındı. Sağlık ekipleri, aile bireylerinin temas ettiği kişilere yönelik filyasyon çalışması başlattı.<br>Merkez Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi 615'inci Sokak'taki apartmanda oturan 6 kişilik aileden biri, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkınca hastanın ailesine de test yapıldı ve sonuçlar pozitif geldi.<br>Koronavirüsün bulaşma riskine karşı ailenin oturduğu 4 katlı apartman, karantinaya alındı. Binanın giriş ve çıkışları, polis tarafından kapatıldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılanırken, sağlık çalışanlarının başlattığı filyasyon çalışması ise sürdürülüyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN<br>2020-06-02 13:12:21<br>

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