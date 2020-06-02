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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’da eczacılar 3 milyondan fazla maske dağıttı

İHA

Diyarbakır’da eczacılar 3 milyondan fazla maske dağıttı

Diyarbakır’da faaliyet gösteren 370'ten fazla eczacı, 3 milyondan fazla maskeyi vatandaşlara ulaştırdı. Alınan tedbirler sonucu kent genelinde eczacılarda şimdiye kadar korona virüs tespit edilmedi.
Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de 11 Mart'ta görülmeye başlanan korona virüs salgınıyla birlikte, sağlık çalışanları yoğun çalışma mesaisine girdi. Salgın sürecinde sağlıkçılar kadar ön saflarda görev alan Türkiye’de 26 bin eczacı da çalışmalarına aralıksız devam etti. Diyarbakır Eczacılar Odası Başkanı Mahmut Sert, Türkiye genelinde eczacı ve çalışanlarında kayıplar olduğunu, kendilerinde alınan tedbirler sonucu eczacılarında şimdiye kadar vaka tespiti olmadığını ifade etti.
Dünyada korona virüs sürecinin etkisinin çok yönlü olduğunu belirten Sert, "Türkiye genelinde 26 bin Diyarbakır'da ise 370’in üzerinde eczane ile bu süreci yürütmeye çalıştık. Bu zorlu süreçte ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelenin sonunda da tabi ki Türkiye genelinde kayıplarımızda oldu. Eczacı ve çalışanlarımız hayatını kaybetti. Diyarbakır'da çok şükür aldığımız tedbirler sonucu eczacılarımızda vaka tespiti olmadı. Ama şüpheli vakalar esnek mesai şeklinde ya ikinci eczacısıyla ya yardımcı eczacısıyla 14 gün içerisinde kendilerinde şüphe hissediyorsa izole ediyordu. Başından beri biz Bakanlıkla bu süreci gerekli kurum ve mercilerle telekonferansla yürütmeye başladık. 370'in üzerindeki eczane sayımızla birçok şehirden daha fazla sayıda maske dağıtımını yaptık Diyarbakır’da. 3 milyondan fazla maske dağıtımını yaptık. Oda olarak eczacılarımızın yanında durduk bu süreçte. Gerek Pandemi Kurulunda, gerek Hıfzıssıhha Kurulunda, gerekse birçok alanda valiliğimizle de istişare içerisindeydik. Gerekli saat düzenlemelerinden kaçmadık. Eczacılarımız ve personelleri için koruyucu ekipman dağıtmaya başladık. Bu süreçten etkilenmemeleri için siperlik, gözlük, maske, tuluma kadar dağıtımını yaptık. Tedbirleri elden bırakmamak lazım. Hiçbir şey yokmuş gibi rahat bir şekilde hareket etmemek lazım. Birçok alanda maske kesinlikle takılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

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