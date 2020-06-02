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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dicle Elektrik yolda kalan direği kaldırıyor

İHA

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde imar planındaki değişiklik nedeniyle yol içerisinde kalan 15 yıllık yüksek gerilim hattına ait direk ve panonun taşınması için Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Dicle Elektrik yolda kalan direği kaldırıyor

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde imar planındaki değişiklik nedeniyle yol içerisinde kalan 15 yıllık yüksek gerilim hattına ait direk ve panonun taşınması için Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Diyarbakır’ın son yıllarda hızlı bir büyüme kaydeden merkez ilçelerinden Kayapınar’da 2000’li yılların başlarındaki imar planına uygun olarak yüksek gerilim hattı döşenmişti. Bu hattı taşıyan direkler de plan gereği belirlenen yerlere yerleştirilmişti. Ancak aradan geçen sürede imar planının değişmesiyle Mezopotamya Mahallesinde bulunan 298'inci sokaktaki taşıyıcı direklerden biri ile buradaki konutlara enerji dağıtan pano yolun içerisinde kaldı. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü burada yapımı süren site inşaatlarının tamamlanmasının ardından direği başka yere nakletmek için gerekli planlamaları yaptı. Ancak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, korona virüs tedbirleri nedeniyle tesis yatırım çalışmalarını geçici süreyle askıya alınca, bu bölgenin tamamını besleyen yüksek gerilim hattında planlanan nakil işlemi gerçekleştirilemedi.
Ülke genelinde salgınla mücadele tedbirlerinin 1 Haziran itibariyle kademeli olarak gevşetilmesiyle çalışmalar yeniden başlatıldı. Yolda kalan direk ve panonun taşınma işleminin kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

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