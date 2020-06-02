Polisi şehit eden 2 zanlı tutuklandı

'55 yaş için hiç fena değil'

Diyarbakır’da görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin katil zanlıları Muhammet Emir Cura, F.A. ve M.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye çıkarıldı. Adliyedeki işlemleri tamamlan zanlılardan Muhammet Emir Cura ile F.A. tutuklanırken, gözaltına alınan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan polisi şehit eden silahı kullanan Muhammet Emir Cura'nın son 6 yılda 'kasten yaralama', 'hırsızlık', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' ile 'ateşli silah, bıçak ve diğer aletler bulundurmak' gibi 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu, F.A.'nın 'kasten yaralama, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'kapkaç', 'resmi belgeyi bozmak' suçlarından 7, M.A.'nın ise 'kasten yaralama', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak', 'gasp' ile "evden hırsızlık" suçlarından 11 kaydının olduğu belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.