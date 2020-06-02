Polis Atakan Arslan'ın şehit eden zanlı ve yanındakiler adliyede (2)

'55 yaş için hiç fena değil'

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<br>2 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Diyarbakır'da, 'dur' ihtarına uymayıp, açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ı (31) şehit eden M.E.C. (25) ile yanında bulunan F.A. (20) ve M.A. (23) savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.E.C. ve F. A. mahkemece tutuklanırken, M.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Selim KAYA<br>2020-06-02 20:26:13<br>

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