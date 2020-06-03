Elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kuruturken yangın çıktı

<br>Selim KAYA/ Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR (DHA)DİYARBAKIR´da, elektrikli ısıtıcıyla çamaşır kurutmaya çalışan kadının evinde yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, kadın ve 12 yaşındaki oğlu dumandan etkilendi.<br>Yangın, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mahallesi 39'uncu Sokak´taki Abid Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 2'nci katında oturan ismi öğrenilemeyen kadın, elektrikli ısıtıcıyla çamaşırları kuruttuğu sırada henüz belirlenemeyen sebeple evde yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.<br>İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından çıkan dumandan etkilenen anne ve oğlu ise sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Selim KAYA, Nurettin FİDANCAN<br>2020-06-03 10:39:46<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.