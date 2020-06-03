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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silvan'da sosyal mesafeli arpa hasadı yapıldı

İHA

Silvan'da sosyal mesafeli arpa hasadı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin önemli hububat merkezlerinden Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sosyal mesafeli arpa hasadına başlandı.
Silvan Meydan Mahallesinde düzenlenen arpa hasadı günleri etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Silvan Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, Silvan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.
Silvan Tarım ve Orman Müdürü Nejat Arslan, ilçede 680 bin dönüm arazide tarımsal üretim yapıldığını söyledi. Arslan, “Mevcut kadromuz ile sahada çiftçilerimize yönelik çalışmalarımız kapsamında ne zaman nasıl yapılacağı desteklerle beraber bu yıl havalarında iyi gitmesiyle birlikte rekolte verim bekliyoruz. Bugün sezonun ilk hasadını birlikte yapıyoruz. Ortalama verimimiz 600 kilogram civarındadır. Bu beklediğimiz bir verimdir. Çünkü çiftçilerimiz özellikle bu yıl ekim döneminde, daha sonraki süreçlerde teknik personellerimize danışarak, zamanında ilaçlamanın yapılması, hava koşullarının iyi gitmesi tarladaki verimi artırmıştır. Bu hem ülkemizin ekonomisine, hem de ilimizin ekonomisine katma değer noktasında büyük bir etkisi olacaktır. Bu ilk verimden memnunuz. Umarız ülkemizin diğer yerlerindeki tarımsal üretim yerlerindeki verim yüksek olur. Dünyadaki pandemi kapsamındaki gelişen olumsuzlukları ülkemizdeki bu tür faaliyetlerle eğilimin yüksek olmasını bekliyoruz. Bu da bize güç ve umut veriyor. Genel anlamda çiftçilerin bizimle işbirliği yaparak sahada sürdürülen çalışmalar neticesinde verimden memnuniyet duyuyor. Hasat beklediğimiz şekilde, verim yüksek, bu anlamda çiftçilerimizin memnuniyeti söz konusu. Zaman zaman teknik personellerimiz saha çalışmasında özellikle süneye karşı yoğun bir çalışma yürüttü. Pandemi süresince de hiç bir şeyi gözetmeden sahada çalışmalarımıza devam ettik. Amacımız çiftçilerimiz hasat zamanında kaliteli, verimli yüksek kapasiteli verim elde etmeleriydi. Bu konuda ilçe müdürlüğü olarak teknik ve ekipman desteği, personel desteği vererek bunu sağladığımıza inanıyorum” dedi.

"Bu sene çiftçinin yüzü gülecek"
Silvan Ziraat Odası Başkanı Ahmet Çapan ise bu yılki verimin çok iyi olduğunu söyledi. Çapan, "Bu sene çiftçinin yüzü gülecek. Yıllardan beri ilk kez hasadı bu şekilde görüyoruz. İnşallah her sene böyle bereketli olur. Çiftçimiz emek veriyor bu verimi hak ediyor. Allah yedirsin kazasız belasız olsun" diye konuştu.
Sulak köy muhtarı çiftçi Selahattin Filiz, arpa hasadına başladıklarını 5 dönümde 3 buçuk ton verim aldıklarını söyledi. Filiz, "Allah bereket versin 50 yıldır çiftçilik yapıyorum bu yılki kadar güzel bir verim görmedim. Hiç bir hastalık yoktu bu sene, verilen fiyattan da memnunuz. Cumhurbaşkanımız ton başına bin 275 lira fiyat verdi, memnunuz. Aynı şekilde buğday ve mercimekte de rekor bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Silvan’da gerçekleştirilen hasat, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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