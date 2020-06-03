Bağlar’da yol yapım çalışmaları sürüyor

Son bir yılda bir çok mahalle ve mezranın ulaşım sorununu çözen AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, Kırkıncı ve Tezharap mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezralara yeni yol kazandırarak, yağışlı dönemlerde yaşanan sel taşkınlarına karşı beton boru döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, şehir içinde başlattığı yol yapım, bakım ve asfaltlama hizmetlerinin yanı sıra kırsal yerleşim yerlerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 20 yıl sonra HDP’den AK Parti’ye geçen 400 bin nüfuslu ilçede şimdiye kadar bir çok mahalle ve mezranın ulaşım sorununu çözen Bağlar Belediyesi, Kırkıncı ve Tezharap mahalleleri ile bu mahallelere bağlı mezralara hem yen yollar kazandırdı hem de mevcut yolların genişleme ve bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Yağışlı dönemlerde yaşanan sel taşkınlarına karşı ise beton boru döşeme çalışması gerçekleştirilerek mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı sorunlar çözüme kavuşturuldu.



Yıllar sonra gelen hizmet vatandaşları sevindirdi

Belediyenin çalışmalarını ilgi ile takip eden vatandaşlar, ilk kez böyle kapsamlı hizmet gördüklerini dile getirerek, “Mahalle ve mezralarımızın ulaşım çilesini bitiren, korkulu rüyamız haline geçiren ve sel ve su taşkınlarına karşı önlem alan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçeye bağlı tüm yerleşim yerlerine yönelik hizmet seferberliğini sürdürdüklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar’da hizmet belediyeciliği dönemini başlatarak vatandaşların gönlünü kazandıklarını kaydetti. Beyoğlu, “Bağlar yıllardır hasret kaldığı hizmet belediyeciliğine çok şükür bu dönemde kavuştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan referans aldığımız başarılı belediyecilik pratiklerini uygulayarak tüm yerleşim yerlerimizde hiçbir ayrım gözetmeden hizmet seferberliği yürütüyoruz. Feraset sahibi olan milletimiz bunu görüyor ve her türlü desteği veriyor. İki kırsal mahallemize daha yol ve beton boru hizmetlerini kazandırdık. Bizim işimiz siyaset değil, hizmet üretmektir. Bu doğrultuda ilçemizde sorunu çözülmeyen yer bırakmamaya kararlıyız” diye konuştu.

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