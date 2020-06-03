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Valilikten 'köpekle işkence' iddiasına açıklama

DHA

DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR Valiliği'nce polis memuru Atakan Arslan'ın şehit eden kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, evinde arama yapılan Şeyhmus Yılmaz'a köpekle işkence edildiği iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Köpeğin refleksle saldırdığı belirtilen açıklamada, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı da belirtildi.  Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Bazı internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020 günü şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması için yürütülen çalışmalar esnasında...

Valilikten 'köpekle işkence' iddiasına açıklama

<br>DİYARBAKIR, (DHA) DİYARBAKIR Valiliği'nce polis memuru Atakan Arslan'ın şehit eden kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonda, evinde arama yapılan Şeyhmus Yılmaz'a köpekle işkence edildiği iddialarına yönelik açıklama yapıldı. Köpeğin refleksle saldırdığı belirtilen açıklamada, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığı da belirtildi. <br>Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: <br>"Bazı internet haberlerinde, 30 Mayıs 2020 günü şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden M.E.C. isimli şahsın yakalanması için yürütülen çalışmalar esnasında girilen bir ikametteki şahıslara köpeklerle işkence yapıldığı şeklinde iddiaların yer aldığı görülmüştür. Tutuklu M.E.C. isimli şahsın olaydan sonra yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz çiftinin ikamet ettiği adrese de gidilmiş, görevlilerimizle birlikte bulunan 1 operasyon köpeği, talimatnamesine uygun şekilde ikamet içerisine alınmış, ikamette bulunan Şeyhmus Yılmaz´ın operasyon köpeğine tekme atarak mukavemet etmesi üzerine operasyon köpeği kendiliğinden refleks göstermiş ancak eğiticisi tarafından derhal kontrol altına alınmış, haberlerde iddia edildiği şekilde ikamet içerisindeki şahıslara operasyon köpeği marifetiyle kasıtlı bir saldırı olmamıştır. İddialar ile ilgili olarak Şeyhmus Yılmaz ve eşi Menice Yılmaz´ın Bağlar Polis Merkezi Amirliği'mize avukatları ile birlikte gelerek şikayetçi olmaları üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli soruşturma başlatılmıştır."DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Mücahit YOLCU<br>2020-06-03 12:59:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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