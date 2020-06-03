Diyarbakır’dan dünyaya yayılan dev proje

Diyarbakır’da başlatılan Türkiye’de 10 yabancı ülkelerden ise 9 okulun öğrencileri tarafından katılım sağlanarak hayallerin yer aldığı hikayeler tek kitapta buluştu.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Handan Ortaç'ın koordinatörlüğünde etwinning kapsamında Her Şey Hayalle Başlar Projesi halata geçirildi. Projeye Türkiye'den 10, Hırvatistan, İspanya, Romanya, Ukrayna, Kuzey Makedonya ve Gürcistan’ın da aralarında farklı ülkelerden 9 yabancı öğrenci katılım sağladı.

Okul öğrencilerinin pandemi süresince evde yazdıkları hikayeler tek bir kitapta toplandı. Uzaktan eğitim süresince tamamlanan hikayelerin yer alacağı kitabın resimleri çizildi, basılmak üzere matbaaya verildi. Büyük bir sevinçle kitaplarının çıkacağını bekleyen çocuklar, kitabı ellerine alacakları anı iple çekmeye başladı.

Projenin amacının okuyan, yazan, düşünebilen, öz güveni yüksek çocukları ortaya çıkarmak olduğunu kaydeden Handan Ortaç, geleceğin minik yazarlarının belki şimdiden ilk kitaplarını yazmış olabileceğini sözlerine ekledi.

Projeye, Diyarbakır’dan Sedat Çiçek, Zuhal Çiçek, Oya Kolay, Orhan Kılıç, Giresun’dan Günay Koz, Aydın’dan Fatiye Kibar, İstanbul’dan Tülin Civelek, Zonguldak’tan Şükran Aysun Sandıç ve Kocaeli’nden Hanife Kavaklı da destek verdi.

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