Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı

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<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.<br>Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi´ndeki 8 katlı apartmanın 5´inci katında yangın çıktı. Yangının çıktığı fark eden apartman sakinleri, dairede oturanları kurtarmak için yardıma koşup, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Evde bulunanların kapıyı açmasıyla içeri giren apartman sakinleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi çatıya çıkararak kurtardı. <br>İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-03 17:26:46<br>

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