Diyarbakır'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

<br>Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde aralarında husumet bulanan iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamanı yitirdi, 3 kişi yaralandı.<br>Olay, gece saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Fatih Mmahallesinde meydana geldi. Mahallede oturan husumetli 2 aile fertleri arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, kavgada yaralanan 6 kişiye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastane götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3'ü doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. 3 kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralanan 3 kişinin de hastanede tedavisi sürüyor.<br>Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada olayın meydana geldiği Fatih Mahallesinde iki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-04 00:55:03<br>
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