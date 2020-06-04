Diyarbakır'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü, 11 yaralı (2)

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<br>YARALI SAYISI 11'E YÜKSELDİ <br>Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Fatih Mahallesinde gece saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada yaralı sayısı 11'e ulaştı. 1'i kadın 3 kişinin de yaşamını yitirdiği kavgada yaralılar, Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Soruşturma başlatan jandarma olay yerinde önlem alırken, polis ekipleri de hastanelerin önlerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemleri aldı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK<br>2020-06-04 01:12:45<br>

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