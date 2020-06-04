Diyarbakır Mozaik Okulları anaokulu iki buçuk ay sonra kapılarını açtı

Diyarbakır Mozaik Okulları Maarif Koleji anaokulu, yaklaşık iki buçuk ay sonra öğrencileri ile buluştu.

Diyarbakır Mozaik Okulları Maarif Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Merdoğlu, okulların korona virüs ile mücadele döneminde kapandığını, normalleşme süreci ile birlikte anaokulu ve okul öncesi yaş grubu sınıflarının tekrar açıldığını söyledi. Merdoğlu, okullarında gerekli tüm tedbirleri alıp hijyen kurallarına da uyarak anaokulu ile okul öncesi eğitimlerine tekrar başladıklarını ifade etti. Normalleşme döneminde sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi yeni kuralların, okul öncesi gruplarda uygulanması için bir dizi önlemler aldıklarını aktaran Merdoğlu, “Tüm okulu dezenfekte ettik. Milli Eğitim Bakanlığının okullarda alınması gereken temizlik ve sağlık tedbirlerinin belirlendiği genelgeye tam anlamıyla uyduk. Minik öğrencilerimizin sağlıklı bir eğitim almalarını sağlamak bizim asıl görevimizdir” dedi.



Öğrencilerin ateşleri ölçülüp elleri dezenfekte ediliyor

Okulun ilk gününde 3’te bir oranında katılım olduğunu aktaran Merdoğlu, “Korona virüs salgın nedeniyle velilerimiz temkinli davranıyorlar, haklılar. Öğrencilerin 3’te birine yakını okula gelerek yüz yüze eğitime katılım sağladı. Önümüzdeki günlerde bu sayının artmasını öngörüyoruz. Minik öğrencilerimizi servisten teslim alırken ateşlerinin ölçüyoruz. Daha sonra ellerini dezenfekte edip maskelerini sıklıkla değiştiriyoruz. Sosyal mesafeyi korumak için öğrencileri tek tek içeri alıyoruz. Yemekhane masalarını sosyal mesafeye göre dizayn ettik ve ürünleri tek kullanımlık yaptık. Asıl amacımız öğrencilerimizin bireysel ve grup oyunları ile oyun tasarımı yapabilmesi, oyun kurabilmesi, kurulan oyuna dahil olması ve başladığı oyunu sürdürme kazanımları elde etmesidir. Okulumuzda algılayabilme, dikkat toplama, elgöz koordinasyonu, kalem tutma becerisi geliştirme, nesneler arasında ilişki kurabilme, gruplama, sıralama, eksik tamamlama ve karşılaştırma yapabilme gibi etkinlikleri uyguluyoruz. Okul öncesi dönemde kendine güvenme, sorumluluk alma, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama, görevi tamamlama, takım çalışması, yalan söylememe, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerlerin kazandırılması, öğrencinin tüm yaşamı boyunca geliştireceği becerileri de beraberinde getirmektedir. Oyun hamuru ve killerle ürün oluşturan çocuğun elgöz koordinasyonu artırılarak ince motor kaslarının gelişimi sağlayıp bireysel becerileri ile öğrencinin hayal gücü ve öz saygısı da gelişiyor” diye konuştu.

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