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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Normalleşme başladı vatandaşlar paçacılara akın etti

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran, kafe ve kıraathaneler, yeni normalleşme dönemi kapsamında tekrar kapılarını açtı. Vatandaşlar en çok bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen paçacılara akın etti.

Normalleşme başladı vatandaşlar paçacılara akın etti

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran, kafe ve kıraathaneler, yeni normalleşme dönemi kapsamında tekrar kapılarını açtı. Vatandaşlar en çok bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen paçacılara akın etti.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe ve kıraathaneler kapatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması ve İçişleri Bakanlığının genelgesi ile birlikte yeni normalleşme süreci kapsamında kafe, restoran ve kıraathaneler 1 Hazirandan itibaren kapılarını tekrar açtı. Yeni normalleşme döneminde vatandaşlar en çok bağışıklık sistemini güçlendirmesi ile bilinen paçacılara akın etti.
Diyarbakır’da 1960’tan bugüne hizmet veren Paçacı Fazıl Usta, gerekli tüm önlemleri alıp hijyen kuralına uyarak kapılarını tekrar müşterilerine açtı. Kayapınar ilçesinde bulunan Paçacı Fazıl Usta işletmecisi Fazıl Onur, gerekli tüm hazırlıkları yaptıklarını ve yeni normalleşme sürecine uygun bir şekilde hizmet verdiklerini söyledi. Onur, "1 Haziran tarihi itibariyle, yeni dönemde, bulaşıcı hastalığa karşı tüm sağlık ve hijyen tedbirlerini alarak çalışmalarımıza başladık. İşletmemizde, sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına azami ölçüde riayet ediyoruz. Her sabah bütün personellerimiz işe başlamadan önce, uyulması gereken kurallara harfiyen uyuyor. Misafirlerimize, işletmelerimize girişte temassız ateş ölçümü uygulanacak. 38 dereceden yüksek ateşi olan misafirlerimiz İşletmemize alınmayarak, sağlık kuruluşuna başvurması sağlanacak. Tesisimizin girişlerinde el antiseptiği olacak ve misafirlerimiz, ellerini antiseptikle temizledikten sonra giriş yapacaklar. Maskesiz olanlar içeri alınmayacak. Yanında yoksa biz kendisine maske vereceğiz. Servis yapılan masalar arası mesafe, her yönden 1 buçuk metre olacak şekilde düzenlendi. Her masada el antiseptiği veya kolonya var. Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak, temaslı post cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın silinerek temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacak. Bunun yanı sıra, İşletmelerimizde çalışan arkadaşlarımızın düzenli sağlık kontrolü yapılacak. Ayrıca, personellerimize korona virüs konusunda ve hijyen ile ilgili yapılması gereken bütün eğitim ve bilgilendirmeyi yaptık. Çalışanlarımız işletmeye girişlerinde temassız ateş ölçümü yapılacak. İşletmemize gelen herkese, aynı kurallar uygulanacak" dedi.
Paçanın lezzet ve şifa deposu olduğuna dikkati çeken Fazıl Onur, şunları söyledi:
“Paça, şifalı antibiyotikler içerir. Paça çorbası ve kemik suyundan yaptığımız kelle paça, vücudumuzu ayakta tutan kök hücre ve kolajen maddesi içerir. Kelle paça çorbası, oldukça sağlıklı bir besindir. Antibiyotik etkisi olduğu ve kanser başta olmak üzere birçok hastalığa faydalı olduğu biliniyor. Özellikle paça, kibe mumbar ve şırdanımız revaçta. Aldığımız siparişlerimizi, özel muhafazalı kaplarımıza koyup gönderiyoruz. Hem damak zevkine hitap ediyor hem de sağlıklı ürünler sunuyoruz. Bizler, senelerden beridir yaptığımız gibi, lezzet ve şifa deposu leziz ürünlerimizi üretip, misafirlerimizin beğenisine sunmaya devam edeceğiz.”

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