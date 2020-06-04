Silvan'da 8 kişinin korona virüs testi pozitif çıktı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 kişinin korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

Silvan'da iki kardeş, yüksek ateş, baş ve karın ağrısı şikayetleri ile Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kardeşlere yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.

Silvan'a bağlı Dilimalan mezrasında ikamet eden 6 kişilik bir aileye yapılan korona virüs testinin sonucu da pozitif çıktı.

Korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

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