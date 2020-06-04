Teröristler talan etmişti, 700 yıllık konak yeniden açılıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan ve 2015 ile 2016 yılları arasından terör olayları sırasından büyük zarar gören 700 yıllık tarihi Sadık Oğulları Konağında tadilata başlandı. Tarihi yapı Saklı Konak 1371 ismi ile ay sonunda açılacak.

Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca saldırıları ile talan edilen Sur ilçesindeki tarihi yapılar, gerçekleştirilen başarını operasyonlarla terörün kökünün kazınması ile yeniden kapılarını ziyaretçilere açıyor. Sur ilçesinde bulunan 7 asırlık Sadık Oğulları Konağında başlatılan tadilat çalışmalarının, haziran ayı sonunda tamamlanması bekleniyor. Yöreye özgü yemek, müzik kültürü ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı konağa Saklı Konak 1317 ismi ile hizmet verecek.

Konakta yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren işletme müdürü Cuma Turgut, Sur ilçesinde 20152016 yılları arasında yaşanan çatışmalarda büyük zarar gören konağı yeniden hizmete sunmak için tadilat işlemlerine başladıklarını söyledi.



"Konağı Diyarbakır'ın tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde dizayn ediyoruz"

Konağın yaklaşık 700 yıllık olduğunu aktaran Turgut, "Tadilatına başladığımız konak çeşitli dönemlerde hastane, otel, çeşitli aktiviteler için kullanılmış bir yer ve en son Muş Otel olarak hizmet veriyordu. Bölgenin ileri gelenleri Diyarbakır'a gelince burada konaklamış. Bizden önceki işletmeciler burayı konak olarak işletmişler. Konağın ismini biz şuanda 1317 Saklı Konak belirledik ve öyle hizmete gireceğiz. Bulunduğumuz konak yaklaşık 12 odalı ve bizler bu konağın odalarını Diyarbakır'ın tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde dizayn ediyoruz. 20152016 yıllarında yaşanan Sur olaylarında ciddi zarar görmekle beraber kapatılmak zorunda kaldı. Biz burayı hızlı bir şekilde bu ayın sonuna kadar açmayı hedefliyoruz. Yapılacak tadilat işlemlerin ardından açılışı da yapılacak. Konağın odalarını dizayn ettikten sonra bu odalarda Diyarbakır'ın yöresel etkinliklerini halkımızla buluşturacağız" dedi.

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