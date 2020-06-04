Çınar'da yaban domuzları nohut tarlasına dadandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaban domuzları, nohut tarlalarına dadanarak zarar verdi.
Çınar ilçesine bağlı Ortaşar köyünde yaban domuzları, nohut tarlasına girdi. Çevrede bulunan çobanlar tarafından fark edilen domuz, vatandaşların bağırması üzerine su kanalına atlayarak tarladan uzaklaştı.
Çiftçi Mehmet Şerif Temiz, son zamanlarda köyde bulunan tarlalarına yabani domuzlar dadandığını söyledi. Temiz, "Ekinlerimize zarar veriyorlar. Çiftçilerin yaban domuzlarına karşı tedbir almaların gerekir" dedi.
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