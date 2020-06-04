<br>DHA: Milletvekillikleri düşürülen HDP'li Musa Fahrisoğulları ile Leyla Güven, hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Diyarbakır <br>2020-06-04 23:18:40<br>
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